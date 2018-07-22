Усик выразил готовность подняться в весе и провести бой с обидчиком Хэя

Украинец также определился с желаемым противником в будущем противостоянии — 35-летним экс-чемпионом WBC (в 1-й тяжелом весе) британцем Тони Беллью.

“После этого поединка (с Гассиевым — ред.) мы размышляем по поводу перехода в супертяжелою весовую категорию. Надеюсь, что Тони Беллью смотрел мой бой. Он говорил, что встретится с победителем Всемирной боксерской суперсерии. Хочу сказать: „Тони, я готов“. Если он не захочет опуститься до моей весовой категории, то я поднимусь в супертяжелый дивизион. Придется просто есть макароны на ужин”, — заявил украинский чемпион.

Примечательно, что 35-летний Беллью перешел в супертяжелой весовой категории только в 2017 году и за этот период успел провести два боя с бывшим чемпионом Дэвидом Хэем и в обоих выиграл техническим нокдауном.