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Усик прибув в Барселону на тренувальний збір перед боєм з Гассієвим

Усик прибув в Барселону на тренувальний збір перед боєм з Гассієвим

Київ • УНН

 • 9646 перегляди

КИЇВ. 2 березня. УНН. Чемпіон в суперважкій ваговій категорії за версіями WBC і WBO Олександр Усик розпочав тренувальний збір перед майбутнім двобоєм з росіянином Муратом Гассієвим, передає УНН з посиланням на сторінку Lomus.ua в Instagram.

Наш співвітчизник прибув до Барселони, де проводитиме підготовку до фінального поєдинку Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS).

Варто відзначити, що супротивником Усика стане російський чемпіон WBA та IBF Гассієв (26-0, 19 КО). Двобій пройде 11 травня за попередньою інформацією в Саудівській Аравії.

Зауважимо, що чемпіон турніру об’єднає всі титули, 10 мільйонів доларів призових і спеціальний трофей Мохаммеда Алі.

Нагадаємо, що Усик потрапив до числа найкращої десятки боксерів зі всього світу.

Українські Національні Новини

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