Усик прибув в Барселону на тренувальний збір перед боєм з Гассієвим
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Чемпіон в суперважкій ваговій категорії за версіями WBC і WBO Олександр Усик розпочав тренувальний збір перед майбутнім двобоєм з росіянином Муратом Гассієвим, передає УНН з посиланням на сторінку Lomus.ua в Instagram.
Наш співвітчизник прибув до Барселони, де проводитиме підготовку до фінального поєдинку Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS).
Варто відзначити, що супротивником Усика стане російський чемпіон WBA та IBF Гассієв (26-0, 19 КО). Двобій пройде 11 травня за попередньою інформацією в Саудівській Аравії.
Зауважимо, що чемпіон турніру об’єднає всі титули, 10 мільйонів доларів призових і спеціальний трофей Мохаммеда Алі.
Нагадаємо, що Усик потрапив до числа найкращої десятки боксерів зі всього світу.