Усик прибыл в Барселону на тренировочный сбор перед боем с Гассиев
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. Чемпион в супертяжелом весе по версиям WBC и WBO Александр Усик начал тренировочный сбор перед будущим поединком с россиянином Муратом Гассиев, передает УНН со ссылкой на страницу Lomus.ua в Instagram.
Наш соотечественник прибыл в Барселону, где будет проводить подготовку к финальному поединку Всемирной боксерской суперсерии (WBSS).
Стоит отметить, что противником Усика станет российский чемпион WBA и IBF Гассиев (26-0, 19 КО). Поединок пройдет 11 мая с предварительной информации в Саудовской Аравии.
Заметим, что чемпион турнира объединит все титулы, 10 млн долларов США призовых и специальный трофей Мохаммеда Али.
Напомним, что Усик попал в число лучшей десятки боксеров со всего мира.