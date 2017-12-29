Усик перед боєм з Брієдісом виграв в нього дуель поглядів
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Чемпіоном WBO у важкій ваговій категорії українець Олександр Усик і латвійським чемпіон WBC Маріс Брієдіс вперше зустрілися в Ризі, перед півфіналом World Boxing Super Series 27 січня, передає УНН з посиланням на World boxing super series.
Так, під час традиційної дуелі поглядів суперник Усика першим відвів очі.
“Брідіс — хороший боєць, але єдине, що у нього є, це його пояс. Я впевнений, що з України буде багато людей, щоб підтримати мене,” — сказав Усик.
В свою чергу Брієдіс заявив, що розраховує на перемогу.
“Усик був чудовим, як любитель, і він був відмінним професіоналом, тому це буде непростим завданням, але я вважаю, що у мене є все, що потрібно, щоб побити його,” — сказав він.
Нагадаємо, бій між українським чемпіоном WBO у важкій ваговій категорії Олександром Усиком і латвійським чемпіоном WBC Марісом Брієдіс в півфіналі World Boxing Super Series пройде в Ризі 27 січня 2018 року.
Usyk & Briedis go head-to-head...!
27 Jan - Riga Arena, Latvia
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#AliTrophy pic.twitter.com/ZyYK0Kg8YD