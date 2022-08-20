Усик – Джошуа 2: де і коли дивитися трансляцію бою-реваншу
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. У ніч з 20 на 21 серпня володар поясів WBO, WBA, IBF і IBO в суперважкій вазі українець Олександр Усик зустрінеться в реванші з британцем Ентоні Джошуа. Про це повідомляє УНН.
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Бій прийме спортивний комплекс "Король Абдалла Спортс Сіті" в Джидді, Саудівська Аравія.
В Україні бій в прямому ефірі можна буде подивитися безкоштовно, оскільки Усик викупив права на телетрансляцію і передав їх українським мовникам.
Трансляція бою відбудеться на телеканалі "2+2". Подивитися бій на "2+2" також зможуть абоненти платформи Київстар ТБ, вибравши телеканал у списку трансляторів.
Реванш можна буде переглянути і на регіональних каналах "Суспільного".
Вечір боксу розпочнеться о 18:00 з поєдинків андеркарду, а головний бій запланований орієнтовно на 23:00 за Києвом.
Трансляція вечора боксу буде доступна на сайті Parimatch.
У вересні 2021-го у Лондоні українець переміг британця в 12 раундах одноголосним рішенням суддів та став першим українцем, що володів титулами у крузервейті, а після цього завоював пояси гевівейту. Про майбутній реванш представники обох боксерів оголосили одразу. Британець активував опцію, яка була прописана в контракті на перший бій.
Якщо в першому поєдинку фаворитом вважався Джошуа, то тепер експерти боксу одноголосно називають українця потенційним переможцем бою.