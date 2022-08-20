Усик – Джошуа 2: где и когда смотреть трансляцию боя-реванша

Детали

Бой примет спортивный комплекс "Король Абдалла Спортс Сити" в Джидде, Саудовская Аравия.

В Украине бой в прямом эфире можно будет посмотреть бесплатно, поскольку Усик выкупил права на телетрансляцию и передал их украинским вещателям.

Трансляция боя состоится на телеканале "2+2". Посмотреть бой на "2+2" также смогут абоненты платформы Киевстар ТВ, выбрав телеканал в списке трансляторов.

Реванш можно просмотреть и на региональных каналах "Общественного".

Вечер бокса начнется в 18:00 с поединков андеркарда, а главное сражение запланировано ориентировочно на 23:00 по Киеву.

Трансляция вечера бокса будет доступна на сайте Parimatch.

В сентябре 2021-го в Лондоне украинец победил британца в 12 раундах единогласным решением судей и стал первым украинцем, владевшим титулами в крузервейте, а затем завоевал пояса гевивейта. О предстоящем реванше представители обоих боксеров объявили сразу. Британец активировал опцию, прописанную в контракте на первый бой.

Если в первом поединке фаворитом считался Джошуа, то теперь эксперты бокса единогласно называют украинца потенциальным победителем боя.