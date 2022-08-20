Усик – Джошуа 2: где и когда смотреть трансляцию боя-реванша

$41.080.11
45.050.50
ukru
День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля
03:30 • 14405 просмотра

День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

8 апреля, 18:32 • 46464 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 92083 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 126970 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 125675 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 276780 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 135250 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 122768 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 377985 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 84329 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

2.3м/с
66%
Популярные новости

В Днепре 10 пострадавших от атаки дронов: есть тяжело раненые

8 апреля, 20:44 • 12360 просмотра

Вражеская атака на Днепр: возросло количество пострадавших до 14 человек

8 апреля, 21:04 • 5382 просмотра

В россии прогремели взрывы в саратовской и краснодарской областях

8 апреля, 22:42 • 3808 просмотра

Вражеская атака на Харьков: ГСЧС обнародовала кадры с места масштабных пожаров

02:28 • 10597 просмотра

В Днепре 15 человек получили ранения в результате атаки БпЛА

04:51 • 8080 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 276781 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 299465 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 377985 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 354236 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 400316 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Михаил Федоров

Элон Маск

Олег Синегубов

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Харьков

Белый дом

Днепропетровская область

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 79942 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 113552 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 133138 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 172049 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 81213 просмотра
Актуальное

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Вашингтон Пост

YouTube

Форбс

Усик – Джошуа 2: где и когда смотреть трансляцию боя-реванша

Киев • УНН

 • 348941 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. В ночь с 20 на 21 августа обладатель поясов WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе украинец Александр Усик встретится в реванше с британцем Энтони Джошуа. Об этом сообщает УНН.

Усик – Джошуа 2: где и когда смотреть трансляцию боя-реванша

Детали

Бой примет спортивный комплекс "Король Абдалла Спортс Сити" в Джидде, Саудовская Аравия.

В Украине бой в прямом эфире можно будет посмотреть бесплатно, поскольку Усик выкупил права на телетрансляцию и передал их украинским вещателям.

Трансляция боя состоится на телеканале "2+2". Посмотреть бой на "2+2" также смогут абоненты платформы Киевстар ТВ, выбрав телеканал в списке трансляторов.

Реванш можно просмотреть и на региональных каналах "Общественного".

Вечер бокса начнется в 18:00 с поединков андеркарда, а главное сражение запланировано ориентировочно на 23:00 по Киеву.

Трансляция вечера бокса будет доступна на сайте Parimatch.

В сентябре 2021-го в Лондоне украинец победил британца в 12 раундах единогласным решением судей и стал первым украинцем, владевшим титулами в крузервейте, а затем завоевал пояса гевивейта. О предстоящем реванше представители обоих боксеров объявили сразу. Британец активировал опцию, прописанную в контракте на первый бой.

Если в первом поединке фаворитом считался Джошуа, то теперь эксперты бокса единогласно называют украинца потенциальным победителем боя.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

спорт
Brent
$60.39
Bitcoin
$76,398.30
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$36.23
Золото
$3,031.99
Ethereum
$1,442.77