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Усі злодіяння РФ на українській землі методично фіксуються в Гаазі - Порошенко

Усі злодіяння РФ на українській землі методично фіксуються в Гаазі - Порошенко

Київ • УНН

 • 12964 перегляди

КИЇВ. 10 грудня. УНН. Яких би зусиль не докладала Москва, усі злодіяння, які чинить окупант на нашій землі, методично фіксуються в Гаазі. На цьому наголосив Президент України Петро Порошенко у зверненні з нагоди Міжнародного дня прав людини, передає УНН.

У зверненні Порошенко зазначив, що підступна і злочинна російська агресія продовжує калічити людські життя в окупованому Криму та на Донбасі. Цілеспрямовано руйнуючи основи міжнародного правопорядку в Європі, Російська Федерація всіляко намагається відгородитися від скоєного.

"Переконаний, що завдяки міжнародній єдності і солідарності з Україною та силі міжнародного права ці наміри Кремля приречені на поразку, адже відповідальності за скоєні злочини не уникнути.

У цей день ми згадуємо наших співвітчизників — українських політичних в’язнів, незаконно утримуваних Росією.

Я вдячний нашим міжнародним партнерам, які разом з нами докладають зусиль щодо звільнення бранців. Переконаний, правда і справедливість переможуть", - наголосив Глава держави.

Порошенко додав, що болючою є ситуація в окупованому Криму, де в умовах російської окупаційної влади права українських громадян порушуються кожного дня. І ця тенденція тільки посилюється.

"За них борються не лише в Україні, на їх захист постав увесь світ. Ми продовжуватимемо зміцнювати міжнародний фронт на захист прав людини, людської гідності та свободи. І ми уже маємо перемоги на цьому фронті. ...на звернення України Міжнародний кримінальний суд проводить розслідування подій в Україні часів Революції Гідності та здійснення агресії Російською Федерацією. Нещодавно у своїй черговій доповіді цей високоповажний Суд чітко і недвозначно заявив про пряму збройну агресію Росії проти України. І яких би зусиль не докладала Москва, усі злодіяння, які чинить окупант на нашій землі, методично фіксуються в Гаазі", - відзначив Президент.

Нагадаємо, щороку 10 грудня міжнародна спільнота відзначає День прав людини (Human Rights Day). Саме у цей день в 1948 році Генеральна Асамблея ООН прийняла Загальну декларацію прав людини - перший універсальний міжнародний акт з прав людини.

 

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