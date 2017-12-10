Все злодеяния РФ на украинской земле методично фиксируются в Гааге - Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Каких бы усилий не прилагала Москва, все злодеяния, творимые оккупантом на нашей земле, методично фиксируются в Гааге. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко в обращении по случаю Международного дня прав человека, передает УНН.
В обращении Порошенко отметил, что коварная и преступная российская агрессия продолжает калечить человеческие жизни в оккупированном Крыму и на Донбассе. Целенаправленно разрушая основы международного правопорядка в Европе, Россия всячески пытается отгородиться от содеянного.
"Убежден, что благодаря международному единству и солидарности с Украиной и силе международного права эти намерения Кремля обречены на поражение, ведь ответственности за совершенные преступления не избежать.
В этот день мы вспоминаем наших соотечественников - украинских политических заключенных, незаконно удерживаемых Россией.
Я благодарен нашим международным партнерам, которые вместе с нами прилагают усилия по освобождению пленников. Убежден, правда и справедливость победят", - подчеркнул глава государства.
Порошенко добавил, что болезненной является ситуация в оккупированном Крыму, где в условиях российской оккупационной власти права украинских граждан нарушаются каждый день. И эта тенденция только усиливается.
"За них борются не только в Украине, на их защиту встал весь мир. Мы будем продолжать укреплять международный фронт в защиту прав человека, человеческого достоинства и свободы. И мы уже имеем победы на этом фронте. ... на обращение Украины Международный уголовный суд проводит расследование событий в Украине времен Революции Достоинства и осуществления агрессии Российской Федерацией. Недавно в своем очередном докладе этот достопочтенный суд четко и недвусмысленно заявил о прямой вооруженной агрессии России против Украины. И каких бы усилий не прилагала Москва, эти злодеяния, творимые оккупантом на нашей земле, методично фиксируются в Гааге", - отметил Президент.
Напомним, ежегодно 10 декабря международное сообщество отмечает День прав человека (Human Rights Day). Именно в этот день в 1948 году Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека - первый универсальный международный акт по правам человека.