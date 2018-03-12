Усі школи Києва відновили навчання
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Усі навчальні заклади столиці відновили освітній процес. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, передає УНН з посиланням на прес-службу адміністрації.
“Завдяки прийнятому рішенню про можливість призупинення освітнього процесу у школах нам вдалося уникнути загальноміському спалаху захворюваності на грип та ГРВІ. Оперативне реагування керівників навчальних закладів спільно з районними управліннями освіти на зростання рівня захворюваності серед школярів дозволило своєчасно призупиняти освітній процес покласово чи загалом у школі, що у свою чергу, зменшувало можливість розповсюдження інфекції”, — зазначив М.Поворозник.
Як зазначається, за словами заступника КМДА, наразі усі навчальні заклади відновили освітній процес.
Нагадаємо, показник захворюваності на грип та ГРВІ в Києві нижче епідпорогу на 42,2%.