Все школы Киева возобновили обучение
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Все учебные заведения столицы возобновили образовательный процесс. Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, передает УНН со ссылкой на пресс-службу администрации.
"Благодаря принятому решению о возможности приостановления образовательного процесса в школах нам удалось избежать общегородской вспышки заболеваемости гриппом и ОРВИ. Оперативное реагирование руководителей учебных заведений совместно с районными управлениями образования на рост уровня заболеваемости среди школьников позволило своевременно приостанавливать образовательный процесс поклассово или вообще в школе, что в свою очередь, уменьшало возможность распространения инфекции", - отметил Н.Поворозник.
Как отмечается, по словам заместителя КГГА, сейчас все учебные заведения возобновили образовательный процесс.
Напомним, показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в Киеве ниже эпидпорога на 42,2%.