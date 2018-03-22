Усі дії Савченко зафіксовані і будуть оприлюднені - Луценко
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Усі дії народного депутата Надії Савченко, в тому числі перевезення зброї, зафіксовані на відео та аудіо. Про це під час засідання регламентного комітету Верховної Ради заявив Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає кореспондент УНН.
"Усі дії зафіксовані на аудіо та відео, встановленого за дозволом суду. Знаходження Савченко в автомобілі (що перевозив зброю – ред.) зафіксовано, її участь в розмові, котра була частково оприлюднена СБУ, де був затушований її голос, у зв’язку з тим, що пані депутат перебувала за кордоном, і ми хотіли, щоб вона повернулась додому, буде сьогодні продемонстровано в залі ВРУ", - повідомив Ю.Луценко.
Нагадаємо, Генпрокурор Ю.Луценко заявив, що Н.Савченко та В.Рубан досягли домовленості з ватажком терористичної організації "ДНР" О.Захарченком щодо постачання зброї для проведення терористичного акту.
Раніше Генпрокурор Ю.Луценко вніс до Верховної Ради подання на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата Н.Савченко.
Генпрокурор Ю.Луценко заявив, що є незаперечні докази того, що Н.Савченко особисто планувала провести терористичний акт в парламенті.