Все действия Савченко зафиксированы и будут обнародованы - Луценко
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Все действия народного депутата Надежды Савченко, в том числе перевозки оружия, зафиксированы на видео и аудио. Об этом во время заседания регламентного комитета Верховной Рады заявил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает корреспондент УНН.
"Все действия зафиксированы на аудио и видео, установленного с разрешения суда. Нахождение Савченко в автомобиле (перевозившего оружие - ред.) зафиксировано, ее участие в разговоре, который был частично обнародован СБУ, где был затушеванный ее голос, в связи с тем, что госпожа депутат находилась за границей, и мы хотели, чтобы она вернулась домой, будет сегодня продемонстрировано в зале ВРУ", - сообщил Ю.Луценко.
Напомним, Генпрокурор Ю.Луценко заявил, что Н.Савченко и В.Рубан достигли договоренности с главарем террористической организации "ДНР" А.Захарченком по поставкам оружия для проведения террористического акта.
Ранее Генпрокурор Ю.Луценко внес в Верховную Раду представление на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Н.Савченко.
Генпрокурор Ю.Луценко заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что Н.Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте.