Усі баскетболісти “Будівельника” одужали від коронавірусу

“Усі наші гравці та майже весь тренерський штаб команди сьогодні отримали негативні результати чергового тестування на COVID-19. Наразі ми чекаємо лише на повноцінне одужання асистента головного тренера Леоніда Яйла”, — сказано у повідомленні клубу.

Відзначається, що вже на початку наступного тижня, після проходження додаткової консультації у лікарів колектив планує повернутися до тренувального процесу.

Додамо, наступна зустріч “Будівельника” призначена на 19 листопада, тоді вони прийматимуть “Запоріжжя”. Цього сезону відроджений “Будівельник” виграв два протистояння при 4-х поразках.