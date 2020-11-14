Все баскетболисты “Будивельника” выздоровели от коронавируса

“Все наши игроки и почти весь тренерский штаб команды сегодня получили отрицательные результаты очередного тестирования на COVID-19. Сейчас мы ждем только полноценного выздоровления ассистента главного тренера Леонида Яйла”, — говорится в сообщении клуба.

Отмечается, что уже в начале следующей недели, после прохождения дополнительной консультации у врачей коллектив планирует вернуться к тренировочному процессу.

Добавим, следующая встреча “Будивельника” назначена на 19 ноября, тогда они будут принимать “Запорожье”. В этом сезоне возрожденный “Будивельник” выиграл два противостояния при 4-х поражениях.