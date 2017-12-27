Усі 74 заручників уже перебувають на контрольованій Україною території - Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Усі 74 звільнених українських заручників з полону на Донбасі вже перебувають на контрольованій українською армією території. Про це повідомив Президент України Петро Порошенко у Twitter, передає УНН.
"Усі 74 українських заручники уже вдома, на контрольованій нашою армією території", - повідомив він.
Нагадаємо, на Донбасі у два етапи відбувся обмін утримуваними особами між українською стороною і "ДНР" та "ЛНР".
За словами представника Президента у ВР Ірини Луценко, загалом звільнили 74 заручників. Зокрема, сторона "ЛНР" передала Україні 16 людей, "ДНР" передала 58 осіб. За непідтвердженими даними, в ОРДЛО відправилися 238 переданих українською стороною людей: 73 - в ОРЛО і 165 - в ОРДО. Раніше була домовленіть про передачу 306 людей, утім були зроблені певні корективи.
Під час обміну з боку "ЛНР" повідомили, що загалом з 75 людей, які передавала українська сторона, відмовилися від обміну дві людини. Згодом з боку "ДНР" також вказали, що двоє людей нібито не захотіли повертатися на підконтрольну Україні ериторію.
Про те, що до новорічних і різдвяних свят має відбутися обмін утримуваними особами, який назвали наймасштабнішим, провели переговори на засіданні тристоронньої контактної групи щодо Донбасу.
Українська сторона заявила про готовність 27 грудня здійснити обмін за схемою "306 на 74". Бойовики також на це погодилися.
Напередодні Президент Петро Порошенко зустрівся з рідними поленених. Уряд планує надати допомогу звільненим з полону.
При цьому і російська, і українська сторони заявляли, що це не кінець і робота над звільненням утримуваних на Донбасі триватиме.