Все 74 заложника уже находятся на контролируемой Украиной территории - Порошенко

"Все 74 украинских заложника уже дома, на контролируемой нашей армией территории", - сообщил он.

Напомним, на Донбассе в два этапа состоялся обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и "ДНР" с "ЛНР".

По словам представителя Президента в ВР Ирины Луценко, в целом освободили 74 заложника. В частности, сторона "ЛНР" передала Украине 16 человек, "ДНР" передала 58 человек. По неподтвержденным данным, в ОРДЛО отправились 238 переданных украинской стороной людей: 73 - в ОРЛО и 165 - в ОРДО. Ранее была достигнута договоренность о передаче 306 людей, впрочем были определенные коррективы.

При обмене со стороны "ЛНР" сообщили, что в целом с 75 человек, которые передавала украинская сторона, отказались от обмена два человека. Позже со стороны "ДНР" также указали, что два человека якобы не захотели возвращаться на подконтрольную Украине территорию.

О том, что до новогодних и рождественских праздников должен состояться обмен удерживаемыми лицами, который назвали самым масштабным, провели переговоры на заседании трехсторонней контактной группы по Донбассу.

Украинская сторона заявила о готовности 27 декабря осуществить обмен по схеме "306 на 74". Боевики также на это согласились.

Накануне Президент Петр Порошенко встретился с родными пленных. Правительство планирует предоставить помощь освобожденным из плена.

При этом и российская, и украинская стороны заявляли, что это не конец и работа над освобождением удерживаемых на Донбассе будет продолжаться.

Усі 74 українських заручники уже вдома, на контрольованій нашою армією території.