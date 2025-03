Усе таємне стане явним: Instagram заборонить анонімні скріншоти

Користувачі, які беруть участь у тестуванні, отримують попередження, що наступного разу, коли вони зроблять знімок історії друга, друг це зможе побачити.

Користувачі, які беруть участь у тестуванні, можуть побачити, хто робить знімок екрану зі своїми історіями, перейшовши до списку глядачів історії та побачивши новий логотип затвору камери поруч з усіма, хто сфотографував їхню фотографію.

В заяві, наданій TechCrunch, Instagram визнав тест: "Ми завжди випробовуємо способи покращити роботу в Instagram і полегшити обмін даними між людьми, які вас цікавлять".

Good bye freedom to screenshot IG stories. Thank you, Instagram for the warning. pic.twitter.com/y0pEaVR0Jq

— mulan (@__cajb) 8 лютого 2018 р.

PSA: How you get notified on Instagram when someone took a screenshot of your Stories pic.twitter.com/Iua2QeyskF

— iz reading On the Edge of Scandal (@readbyher) 11 лютого 2018 р.