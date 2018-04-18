Усе пройшло гладко: Трамп розповів про зустріч голови ЦРУ з Кім Чен Ином
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Президент США Дональд Трамп підтвердив, що директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) Майкл Помпео провів зустріч з лідером КНДР Кім Чен Ином минулого тижня. Під час зустрічі сторони обговорили деталі очікуваного двостороннього саміту, повідомив у середу в Twitter Трамп, передає УНН.
"Майк Помпео зустрівся з Кім Чен Ином в Північній Кореї минулого тижня. Зустріч пройшла дуже гладко, склались хороші відносини. Деталі саміту зараз обговорюються. Денуклеаризація буде прекрасною справою для світу і для самої Північної Кореї», - написав президент.
Як повідомляв УНН, колишній директор ЦРУ і кандидат на посаду державного секретаря США Майк Помпео провів секретну зустріч з лідером КНДР Кім Чен Ином на католицький Великдень.
Переговори Помпео і Кім Чен Ина потрібні були, щоб підготувати майбутню зустріч лідерів країн, заплановану на травень або початок червня цього року.