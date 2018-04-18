Все прошло гладко: Трамп рассказал о встрече главы ЦРУ с Ким Чен Ыном
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Майкл Помпео провел встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном на прошлой неделе. Во время встречи стороны обсудили детали ожидаемого двустороннего саммита, сообщил в среду в Twitter Трамп, передает УНН.
“Майк Помпео встретился с Ким Чен Ыном в Северной Корее на прошлой неделе. Встреча прошла очень гладко, сложились хорошие отношения. Детали саммита сейчас обсуждаются. Денуклеаризация будет прекрасным делом для мира и для самой Северной Кореи”, — написал президент.
Как сообщал УНН, бывший директор ЦРУ и кандидат на должность государственного секретаря США Майк Помпео провел секретную встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном на католическую Пасху.
Переговоры Помпео и Ким Чен Ына нужны были, чтобы подготовить предстоящую встречу лидеров стран, запланированную на май или начало июня этого года.