Все прошло гладко: Трамп рассказал о встрече главы ЦРУ с Ким Чен Ыном

“Майк Помпео встретился с Ким Чен Ыном в Северной Корее на прошлой неделе. Встреча прошла очень гладко, сложились хорошие отношения. Детали саммита сейчас обсуждаются. Денуклеаризация будет прекрасным делом для мира и для самой Северной Кореи”, — написал президент.

Как сообщал УНН, бывший директор ЦРУ и кандидат на должность государственного секретаря США Майк Помпео провел секретную встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном на католическую Пасху.

Переговоры Помпео и Ким Чен Ына нужны были, чтобы подготовить предстоящую встречу лидеров стран, запланированную на май или начало июня этого года.