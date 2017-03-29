USAID і НАЗК вирішили відтермінувати підписання угоди про співпрацю
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Агентство USAID і Національне агентство із запобігання корупції вирішили відтермінувати підписання угоди про співпрацю. Про це повідомила голова НАЗК Наталія Корчак журналістам, передає кореспондент УНН.
“Агентство USAID мало з нами підписати Угоду про співпрацю, у нас не було такої угоди підписаної, однак враховуючи ситуацію, яка зараз склалася з законом, вчора була розмова безпосередньо мене з керівництвом і вирішено це питання відтермінувати”, — сказала Н.Корчак
При цьому, за її словами, все спілкування НАЗК з USAID в напрямку запобігання політичній корупції “залишається в силі”.
“Вони кілька разів підкреслили, що дуже задоволені роботою мого департаменту”, — сказала Н.Корчак.
Як повідомляв УНН, участь НАЗК у проекті підтримки антикорупційних органів USAID “на паузі”.