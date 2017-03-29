USAID и НАПК решили отложить подписание соглашения о сотрудничестве

“Агентство USAID должно было с нами подписать соглашение о сотрудничестве, у нас не было такого соглашения подписанного, однако учитывая ситуацию, которая сейчас сложилась с законом, вчера был разговор непосредственно меня с руководством и было решено этот вопрос отложить”, — сказала Н.Корчак.

При этом, по ее словам, все общение НАПК с USAID в направлении предотвращения политической коррупции “остается в силе”.

“Они несколько раз подчеркнули, что очень довольны работой моего департамента”, — сказала Н.Корчак.

Как сообщал УНН, участие НАПК в проекте поддержки антикоррупционных органов USAID “на паузе”.