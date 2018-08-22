US Open: Стаховський поступився на старті кваліфікації
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. На кортах в Нью-Йорку у розіграші чоловічої сітки кваліфікації Відкритого чемпіонату США з тенісу стартував киянин Сергій Стаховський, повідомляє УНН.
Наш земляк, маючи 23 номер посіву,зустрічався із нижчим за рейтингом спортсменом — Тай-Сон Квятковскі (379 у світі) та поступився в трьох сетах — 4:6, 6:3, 1:6.
Зазначимо, що за 1 годину та 37 хвилин ігрового часу Квятковскі здійснив чотири брейки проти двох у киянина.
Інший представник України в кваліфікації Ілля Марченко зійдеться з 22-м сіяним Іво Карловичем.
Примітно, що призовий фонд турніру цьогоріч складає 25,2 млн. дол.