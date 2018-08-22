US Open: Стаховский уступил на старте квалификации
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. На кортах в Нью-Йорке в розыгрыше мужской сетки квалификации Открытого чемпионата США по теннису стартовал киевлянин Сергей Стаховский, сообщает УНН.
Наш земляк, имея 23 номер посева, встречался с более низким по рейтингу спортсменом — Тай-Сон Квятковски (379 в мире) и уступил в трех сетах — 4:6, 6:3, 1:6.
Отметим, что за 1 час и 37 минут игрового времени Квятковски совершил четыре брейка против двух у киевлянина.
Другой представитель Украины в квалификации Илья Марченко сразится с 22-м сеяным Иво Карловичем.
Примечательно, что призовой фонд турнира в этом году составляет 25,2 млн. долл.