Уряду рекомендуватимуть перевірити систему УТАС на всіх шахтах - Г.Зубко
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Комісія з розслідування причин вибуху на шахті “Степова” рекомендуватиме Кабінету міністрів України створити робочу групу з перевірки роботи системи УТАС на всіх вугільних шахтах. Про це сьогодні під час брифінгу повідомив віце-прем’єр-міністр України Геннадій Зубко, передає кореспондент УНН.
“Також безпосередньо роботою комісії, і ми запишемо це в рекомендації, є створення окремої робочої групи з фахівців нашої робочої групи, а також профільних інститутів для того, щоб ще раз перевірити можливість роботи системи УТАС (яка призначена для забезпечення комплексної безпеки шахт — ред.) на всіх інших шахтах вугільної галузі, а не тільки на ДП “Львіввугілля”, — сказав Г.Зубко.
Він зазначив, що свої рекомендації комісія планує представити в середу на черговому засіданні уряду.
“Безпосередньо вже висновки, і рекомендації ви побачите на засіданні уряду”, — сказав Г.Зубко.
Віце-прем’єр додав, що комісія з розслідування причин вибуху на шахті “Степова” буде працювати, поки всі рекомендації, які будуть надані нею, не будуть виконані профільними міністерствами, а також тими підприємствами, які працюють в координації з ДП “Львіввугілля”.
Як повідомляв УНН, із системи безпеки УТАС, яка встановлена на львівській шахті "Степова", були знищені всі дані системи з 7:30 до 12:38.
Нагадаємо, за даними ДСНС, 2 березня о 12:46 у селі Глухів Сокальського району Львівської області на шахті № 10 “Степова” ВАТ “Львіввугілля” на горизонті 550 м, в 119-у конвеєрі внаслідок вибуху сталося обрушення гірської породи.
На шахті працювало 172 гірника, на аварійній ділянці 34 гірника, з яких 8 загинуло та 6 травмовано, усіх було піднято на поверхню.