Правительству будут рекомендовать проверить систему УТАС на всех шахтах - Г.Зубко

"Также непосредственно работой комиссии, и мы запишем это в рекомендации, является создание отдельной рабочей группы из специалистов нашей рабочей группы, а также профильных институтов для того, чтобы еще раз проверить возможность работы системы УТАС (которая предназначена для обеспечения комплексной безопасности шахт - ред.) на всех других шахтах угольной отрасли, а не только на ГП "Львовуголь", - сказал Г.Зубко.

Он отметил, что свои рекомендации комиссия планирует представить в среду на очередном заседании правительства.

"Непосредственно уже выводы и рекомендации вы увидите на заседании правительства", - сказал Г.Зубко.

Вице-премьер добавил, что комиссия по расследованию причин взрыва на шахте "Степная" будет работать, пока все рекомендации, которые будут предоставлены ней, не будут выполнены профильными министерствами, а также предприятиями, которые работают в координации с ГП "Львовуголь" .

Как сообщал УНН, из системы безопасности УТАС, которая установлена на львовской шахте "Степная", были уничтожены все данные с 7:30 до 12:38.

Напомним, по данным ГосЧС, 2 марта в 12:46 в селе Глухов Сокальского района Львовской области на шахте №10 "Степная" ОАО "Львовуголь" на горизонте 550 м, в сто девятнадцатый конвейере результате взрыва произошло обрушение горной породы.

На шахте работало 172 горняка, на аварийном участке 34 горняка, из которых 8 погибли и 6 травмированы, все были подняты на поверхность.