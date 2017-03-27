Правительству будут рекомендовать проверить систему УТАС на всех шахтах - Г.Зубко

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Киев • УНН

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КИЕВ. 27 марта. УНН. Комиссия по расследованию причин взрыва на шахте "Степная" рекомендовать Кабинету министров Украины создать рабочую группу по проверке работы системы УТАС на всех угольных шахтах. Об этом сегодня во время брифинга сообщил вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко, передает корреспондент УНН.

"Также непосредственно работой комиссии, и мы запишем это в рекомендации, является создание отдельной рабочей группы из специалистов нашей рабочей группы, а также профильных институтов для того, чтобы еще раз проверить возможность работы системы УТАС (которая предназначена для обеспечения комплексной безопасности шахт - ред.) на всех других шахтах угольной отрасли, а не только на ГП "Львовуголь", - сказал Г.Зубко.

Он отметил, что свои рекомендации комиссия планирует представить в среду на очередном заседании правительства.

"Непосредственно уже выводы и рекомендации вы увидите на заседании правительства", - сказал Г.Зубко.

Вице-премьер добавил, что комиссия по расследованию причин взрыва на шахте "Степная" будет работать, пока все рекомендации, которые будут предоставлены ней, не будут выполнены профильными министерствами, а также предприятиями, которые работают в координации с ГП "Львовуголь" .

Как сообщал УНН, из системы безопасности УТАС, которая установлена на львовской шахте "Степная", были уничтожены все данные с 7:30 до 12:38.

Напомним, по данным ГосЧС, 2 марта в 12:46 в селе Глухов Сокальского района Львовской области на шахте №10 "Степная" ОАО "Львовуголь" на горизонте 550 м, в сто девятнадцатый конвейере результате взрыва произошло обрушение горной породы.

На шахте работало 172 горняка, на аварийном участке 34 горняка, из которых 8 погибли и 6 травмированы, все были подняты на поверхность.

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