Урядовий комітет підтримав пропозиції щодо законопроекту про відповідальність за порушення на виборах

“Щойно на урядовому комітеті було підтримано в цілому пропозиції МВС, Національної поліції, Громадянської мережі ОПОРА щодо проекту ЗУ „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за порушення виборчого законодавства“”, — сказано у повідомленні.

Наступний крок, за її словами, — погодження Кабінету Міністрів України та реєстрація законопроекту в парламенті.

Як повідомляв УНН, у проекті Виборчого кодексу, який 7 жовтня в парламенті ухвалили у першому читанні, пропонується на підтримку реєстрації кандидата на посаду Президента України зібрати не менш як 300 підписів осіб, які мають представницький мандат – народні та місцеві депутати.