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Урядовий комітет підтримав пропозиції щодо законопроекту про відповідальність за порушення на виборах

Урядовий комітет підтримав пропозиції щодо законопроекту про відповідальність за порушення на виборах

Київ • УНН

 • 8213 перегляди

КИЇВ. 22 лютого. УНН. Урядовий комітет підтримав пропозиції щодо проекту закону про посилення відповідальності за порушення виборчого законодавства. Про це повідомила координатор громадської організації ОПОРА Ольга Айвазовська у Facebook, передає УНН.

“Щойно на урядовому комітеті було підтримано в цілому пропозиції МВС, Національної поліції, Громадянської мережі ОПОРА щодо проекту ЗУ „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за порушення виборчого законодавства“”, — сказано у повідомленні.

Наступний крок, за її словами, — погодження Кабінету Міністрів України та реєстрація законопроекту в парламенті.

Як повідомляв УНН, у проекті Виборчого кодексу, який 7 жовтня в парламенті ухвалили у першому читанні, пропонується на підтримку реєстрації кандидата на посаду Президента України зібрати не менш як 300 підписів осіб, які мають представницький мандат – народні та місцеві депутати.

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