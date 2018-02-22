Комитет Кабмина поддержал предложения по законопроекту об ответственности за нарушения на выборах
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. Правительственный комитет поддержал предложения по проекту закона об усилении ответственности за нарушение избирательного законодательства. Об этом сообщила координатор общественной организации ОПОРА Ольга Айвазовская в Facebook, передает УНН.
"Только на правительственном комитете было поддержано в целом предложения МВД, Национальной полиции, Гражданской сети ОПОРА по проекту ЗУ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за нарушение избирательного законодательства"", - говорится в сообщении.
Следующий шаг, по словам О.Айвазовской, - согласование Кабинета Министров Украины и регистрация законопроекта в парламенте.
Как сообщал УНН, в проекте Избирательного кодекса, который 7 октября в парламенте приняли в первом чтении, предлагается в поддержку регистрации кандидата на пост Президента Украины собрать не менее 300 подписей лиц, которые имеют представительский мандат - народные и местные депутаты.