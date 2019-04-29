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Урядові війська Ємену взяли в полон 300 повстанців-хоусітів

Урядові війська Ємену взяли в полон 300 повстанців-хоусітів

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 квітня. УНН. За минулий тиждень урядові війська Ємену вступали в запеклу сутичку з повстанцями-хоусітамі в північній і західній частинах провінції Ад-Даліа, в результаті якої вдалося взяти в полон близько 300 хоусітів, включаючи польових командирів. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Синьхуа".

Згідно із заявою міністерства оборони країни, серед захоплених повстанців "багато дітей з районів, що знаходяться під контролем збройних сил хоусітів, яких загітували боротися проти урядових сил".

Провінція Ад-Даліа знаходиться на півдні Ємену. У північному і західному районах провінції часто відбуваються перестрілки між урядовими військами і хоусітами.

Деякі гірські райони на півдні провінції Ад-Даліа знаходяться під контролем хоусітів, урядові війська контролюють деякі селища провінції.

Нагадаємо, у вересні 2014 року єменські хоусіти захопили столицю Сану, а потім південні райони країни, змусивши президента Ємену Абд-Раббі Мансура Хаді бігти до Саудівської Аравії.

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