Урядові війська Ємену взяли в полон 300 повстанців-хоусітів
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. За минулий тиждень урядові війська Ємену вступали в запеклу сутичку з повстанцями-хоусітамі в північній і західній частинах провінції Ад-Даліа, в результаті якої вдалося взяти в полон близько 300 хоусітів, включаючи польових командирів. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Синьхуа".
Згідно із заявою міністерства оборони країни, серед захоплених повстанців "багато дітей з районів, що знаходяться під контролем збройних сил хоусітів, яких загітували боротися проти урядових сил".
Провінція Ад-Даліа знаходиться на півдні Ємену. У північному і західному районах провінції часто відбуваються перестрілки між урядовими військами і хоусітами.
Деякі гірські райони на півдні провінції Ад-Даліа знаходяться під контролем хоусітів, урядові війська контролюють деякі селища провінції.
Нагадаємо, у вересні 2014 року єменські хоусіти захопили столицю Сану, а потім південні райони країни, змусивши президента Ємену Абд-Раббі Мансура Хаді бігти до Саудівської Аравії.