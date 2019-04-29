Правительственные войска Йемена взяли в плен 300 повстанцев-хоуситов

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 108603 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 112616 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 115292 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 116077 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 145199 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 115703 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140481 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145007 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130388 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130403 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Правительственные войска Йемена взяли в плен 300 повстанцев-хоуситов

Правительственные войска Йемена взяли в плен 300 повстанцев-хоуситов

Киев  •  УНН

 • 6434 просмотра

КИЕВ. 29 апреля. УНН. За прошедшую неделю правительственные войска Йемена вступали в ожесточенную схватку с повстанцами-хоуситами в северной и западной частях провинции Ад-Далиа, в результате которой удалось взять в плен около 300 хоуситов, включая полевых командиров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Синьхуа".

Согласно заявлению министерства обороны страны, среди захваченных повстанцев "много детей из районов, находящихся под контролем вооруженных сил хоуситов, которых сагитировали сражаться против правительственных сил".

Провинция Ад-Далиа находится на юге Йемена. В северном и западном районах провинции часто происходят перестрелки между правительственными войсками и хоуситами.

Некоторые горные районы на юге провинции Ад-Далиа находятся под контролем хоуситов, правительственные войска контролируют некоторые поселки провинции.

Напомним, в сентябре 2014 года йеменские хоуситы захватили столицу Сану, а затем южные районы страны, вынудив президента Йемена Абд-Рабби Мансура Хади бежать в Саудовскую Аравию.

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