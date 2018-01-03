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Уряд збільшив страхові виплати для постраждалих на виробництві

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 січня. УНН. З 1 січня 2018 року вступила в дію прийнята 27 грудня постанова Кабінету Міністрів України "Про перерахування розміру страхових виплат потерпілим від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності (членам їх сімей)". Про це УНН повідомили прес-службі Міністерства соціальної політики.

Уряд збільшив страхові виплати для постраждалих на виробництві

Як повідомили в Мінсоцполітики, постановою встановлено коефіцієнт перерахування страхових виплат з 1 березня 2018 року у розмірі 1,2, виходячи із фінансових можливостей бюджету Фонду соціального страхування України.

“Крім того, запропоновано провести осучаснення цих виплат і пропонується до заробітної плати, яку потерпілий мав до ушкодження здоров’я, відкоригованої на коефіцієнти перерахунків, що проводились Фондом до 2018 року, додати суму, на яку збільшився середній розмір заробітної плати в Україні за період 2008-2011 років”, — додали в міністерстві.

Також передбачається, що для осіб, у яких після проведеного перерахування розмір щомісячної виплати менший за мінімальну заробітну плату, встановлену законом на 1 січня 2017 року, встановити новий розмір щомісячної страхової виплати з урахуванням відсотку втрати працездатності та розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня 2017 року (3200 грн — ред.).

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З прийняттям постанови будуть збільшені з 1 січня страхові виплати потерпілим на виробництві майже для 174 тисяч осіб, та з 1 березня перерахувати страхові виплати для 207 тисяч осіб. Для реалізації акта у проекті бюджету Фонду на 2018 рік передбачено кошти у сумі 2,1 млрд гривень.

Нагадаємо, 1 січня 2018 року змінився розмір мінімальних зарплати і пенсії та прожитковий мінімум. Також чекає низка змін у медичні сфері і очікується зміна тарифів на комунальні послуги.

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