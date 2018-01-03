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Правительство увеличило страховые выплаты для пострадавших на производстве

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 января. УНН. С 1 января 2018 года вступило в действие принятое 27 декабря постановление Кабинета Министров Украины "О перечислении размера страховых выплат пострадавшим от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших утрату трудоспособности (членам их семей)". Об этом УНН сообщили в пресс-службе Министерства социальной политики.

Правительство увеличило страховые выплаты для пострадавших на производстве

Как сообщили в Минсоцполитики, постановлением установлен коэффициент перерасчета страховых выплат с 1 марта 2018 года в размере 1,2, исходя из финансовых возможностей бюджета Фонда социального страхования Украины.

“Кроме того, предложено провести осовременивание этих выплат и предлагается к заработной плате, которую потерпевший имел до повреждения здоровья, откорректированной на коэффициенты пересчетов, проводимых Фондом до 2018 года, добавить сумму, на которую увеличился средний размер заработной платы в Украине за период 2008-2011 годов”, — добавили в министерстве.

Также предполагается, что для лиц, у которых после проведенного перечисления размер ежемесячной выплаты меньше минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января 2017 года, установить новый размер ежемесячной страховой выплаты с учетом процента потери трудоспособности и размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января 2017 года (3200 грн — ред.).

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С принятием постановления будут увеличены с 1 января страховые выплаты пострадавшим на производстве почти для 174 тыс. человек, и с 1 марта будут перечислены страховые выплаты для 207 тыс. человек. Для реализации акта в проекте бюджета Фонда на 2018 год предусмотрены средства в сумме 2,1 млрд гривен.

Напомним, 1 января 2018 года изменился размер минимальных зарплаты и пенсии и прожиточного минимума. Также украинцев ждет ряд изменений в медицинские сфере и ожидается изменение тарифов на коммунальные услуги.

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