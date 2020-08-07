Уряд завтра збереться позачергово через погіршення епідемічної ситуації в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Кабінет міністрів України 8 серпня проведе позачергове засідання у зв’язку з погіршенням епідемічної ситуації в Україні. Про це УНН повідомляє з посиланням на Урядовий портал.
“Сьогодні в Україні встановлено черговий антирекорд за кількістю нових захворілих на COVID-19 — 1453 особи. Найбільше нових випадків — у Києві, Одеській, Львівській та Харківській областях”, — заявив Шмигаль.
За його словами, із завтрашнього дня Уряд переходить на надзвичайний режим роботи: декілька разів на тиждень будуть проводитись засідання комісії ТЕБ та НС для посилення контролю над епідемічною ситуацією в країн.
“Окрім того, завтра, 8 серпня планується провести позачергове засідання Кабінету міністрів, де заплановано розглянути питання погіршення ситуації з епідемією в різних регіонах країни. Зокрема, питання щодо епідемічної ситуації в тимчасово окупованому Криму, де може відбуватися заниження реальних показників захворюваності на COVID-19”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, в Україні на ранок 7 серпня зафіксовано вже 78261 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, кількість нових - 1453.