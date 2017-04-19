Уряд затверджуватиме проект закону про пенсійну реформу 16 травня - А.Рева
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Уряд планує затвердити проект закону про запровадження пенсійної реформи після узгодження з представниками Міжнародного валютного фонду 16 травня. Про це журналістам у Кабінеті міністрів повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева, відповідаючи на питання кореспондента УНН.
“Законопроект (щодо запровадження пенсійної реформи — ред.) уже готовий. Ми подамо (законопроект на узгодження — ред.) тоді, коли закінчимо остаточно розмови з МВФ, погодимо всі технічні моменти, далі ми їм дамо законопроект щоб вони перевірили, чи це те, про що ми домовились, чи не те, і після цього, після їхнього вердикту, будемо виносити на уряд. Я так собі думаю, що це буде, орієнтовно, 16 травня”, — сказав А.Рева.
Він також спрогнозував, що парламент не буде зволікати із розглядом цього законопроекту, оскільки “це рішення, якого чекають мільйони українців”.
Як повідомляв УНН, віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко заявив, що Кабінет міністрів ще напрацьовує свій варіант пенсійної реформи.