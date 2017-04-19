Правительство планирует утвердить проект закона о пенсионной реформе 16 мая - А.Рева
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Правительство планирует утвердить проект закона о введении пенсионной реформы после согласования с представителями Международного валютного фонда 16 мая. Об этом журналистам в Кабинете министров сообщил министр социальной политики Андрей Рева, отвечая на вопрос корреспондента УНН.
"Законопроект (о введении пенсионной реформы - ред.) уже готов. Мы подадим (законопроект на согласование - ред.) тогда, когда закончим окончательно разговора с МВФ, согласуем все технические моменты, дальше мы им дадим законопроект, чтобы они проверили, это то, о чем мы договорились, или не то, и после этого, после их вердикта, будем выносить на правительство. Я так себе думаю, что это будет ориентировочно 16 мая", - сказал А.Рева.
Он также спрогнозировал, что парламент не будет медлить с рассмотрением этого законопроекта, поскольку "это решение, которого ждут миллионы украинцев".
Как сообщал УНН, вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил, что Кабинет министров еще нарабатывает свой вариант пенсионной реформы.