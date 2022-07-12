Уряд затвердив Угоду про співробітництво з Туреччиною у сфері молодіжної політики

Цитата

“Затверджено Угоду між Урядом України та Урядом Турецької Республіки про співробітництво у сфері молодіжної політики, укладену 03.02.2022 у м. Києві”, – йдеться в повідомленні.

Доповнення

На початку лютого, Україна і Туреччина підписали низку двосторонніх угод. Серед них – угода про вільну торгівлю та рамкова угода про співробітництво у сфері високих технологій.