Уряд затвердив Угоду про співробітництво з Туреччиною у сфері молодіжної політики
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. Кабінет міністрів України затвердив Угоду між Урядами України та Туреччини про співробітництво у сфері молодіжної політики. Про це інформує представник уряду в парламенті Тарас Мельничук, пише УНН.
Цитата
“Затверджено Угоду між Урядом України та Урядом Турецької Республіки про співробітництво у сфері молодіжної політики, укладену 03.02.2022 у м. Києві”, – йдеться в повідомленні.
Доповнення
На початку лютого, Україна і Туреччина підписали низку двосторонніх угод. Серед них – угода про вільну торгівлю та рамкова угода про співробітництво у сфері високих технологій.