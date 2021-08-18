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Уряд затвердив стратегію економічного розвитку Донеччини та Луганщини

Уряд затвердив стратегію економічного розвитку Донеччини та Луганщини

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 серпня. УНН. Кабінет міністрів на засіданні у середу затвердив Стратегію економічного розвитку Донецької та Луганської областей до 2030 року, передає кореспондент УНН.

Деталі

Мета проекту — формування нового інвестиційного привабливого регіону із розвиненою інфраструктурою та оновленою матеріально-технічною базою, що стане невід’ємною передумовою для поступової реінтеграції тимчасово-окупованих територій до єдиного конституційного простору України.

Доповідачем з цього питання виступив віце-прем‘єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

Цитата:

“Цей документ є продовженням презентації стратегічного бачення нашого з вами уряду. Фактично це перший стратегічний документ, який розкриває на конкретному об’єкті ідеї, закладені у Національну економічну стратегію на період до 2030 року. До розробки Стратегії були залучені усі зацікавлені сторони — громади, бізнес, органи місцевої влади і самоврядування, наукові установи, понад двадцять центральних органів виконавчої влади, а також міжнародні партнери. Ми провели обговорення безпосередньо на Донеччині і Луганщині за участю усіх громад, що перебувають на лінії дотику. Вийшло близько 350 сторінок тексту і розрахунків”, — сказав під час виступу Олексій Резніков.

Віце-прем'єр наголосив, що Донецька і Луганська область зазнали катастрофічних руйнувань внаслідок збройної агресії з боку РФ, втрачено економічні ланцюги, порушено логістику, виникли нові загрози.

“Ситуацію можна виправити лише комплексними екстраординарними заходами. Моделюючи ці заходи, ми спиралися на очікування суспільства та бізнесу. І сприймати території вздовж лінії дотику варто як території нового розвитку і нових можливостей, а не як території кризи”, — наголосив віце-прем'єр.

“З урахуванням ... очікувань ми пропонуємо досить амбітну Стратегію перетворень. Ми пропонуємо якісно новий підхід до розвитку територій, що постраждали від війни. Спочатку йдеться про підконтрольні уряду території. Але після деокупації заходи Стратегії можуть бути масштабовані й на інші райони Донеччини і Луганщини. Досягти цієї мети ми пропонуємо шляхом забезпечення сприятливих умов для інвесторів, які створять робочі місця і наповнять бюджети, аби уздовж лінії дотику створити “пояс успішності”, — додав Резніков.

Деталі

Для залучення інвесторів у Стратегії пропонується застосувати модель території пріоритетного розвитку, що передбачатиме:

  • податкові, регуляторні, фінансові стимули, у тому числі — страхування воєнно-політичних ризиків;
  • розвиток реального сектору економіки, індустріалізацію та інновації;
  • розбудову критичної інфраструктури та логістики;
  • розвиток регіонального ринку праці;
  • налагодження комунікацій.

Якщо говорити про стратегічну інфраструктуру, можна виокремити такі проекти:

  • будівництво залізничної гілки у Луганській області;
  • модернізація та електрифікація залізниці на Маріупольському напрямку;
  • відновлення пасажирських та вантажних авіаперевезень;
  • розвиток мережі доріг на Луганщині;
  • будівництво сучасної траси Старобільськ-Краматорськ-Маріуполь;
  • безпечний доступ до якісної питної води на території двох областей.

Доповнення

Раніше у Міністерстві реінтеграції тимчасово окупованих територій підготували концепцію створення “Територій пріоритетного розвитку” вздовж лінії зіткнення у Донецькій і Луганській областях, а також, можливо, у Херсонській області, яка межує з тимчасово окупованою Автономною республікою Крим. 15 грудня 2020 року документ перейшов на погодження на урядовий

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