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Правительство утвердило стратегию экономического развития Донецкой и Луганской областей

Правительство утвердило стратегию экономического развития Донецкой и Луганской областей

Киев  •  УНН

 • 18981 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. Кабинет министров на заседании в среду утвердил Стратегию экономического развития Донецкой и Луганской областей до 2030 года, передает корреспондент УНН.

Детали

Цель проекта - формирование нового инвестиционного привлекательного региона с развитой инфраструктурой и обновленной материально-технической базой, что станет неотъемлемой предпосылкой для постепенной реинтеграции временно-оккупированных территорий в единое конституционное пространство Украины.

Докладчиком по этому вопросу выступил вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

Цитата:

"Этот документ является продолжением презентации стратегического видения нашего с вами правительства. Фактически это первый стратегический документ, который раскрывает на конкретном объекте идеи, заложенные в Национальную экономическую стратегию на период до 2030 года. К разработке Стратегии были привлечены все заинтересованные стороны - общества, бизнес, органы местной власти и самоуправления, научные учреждения, более двадцати центральных органов исполнительной власти, а также международные партнеры. Мы провели обсуждение непосредственно в Донецкой и Луганской областях при участии всех общин, находящихся на линии соприкосновения. Получилось около 350 страниц текста и расчетов", - сказал во время выступления Алексей Резников.

Вице-премьер подчеркнул, что Донецкая и Луганская область подверглись катастрофическим разрушениям в результате вооруженной агрессии со стороны РФ, потеряны экономические цепи, нарушена логистика, возникли новые угрозы.

"Ситуацию можно исправить только комплексными экстраординарными мерами. Моделируя эти меры, мы опирались на ожидания общества и бизнеса. И воспринимать территории вдоль линии соприкосновения стоит как территории нового развития и новых возможностей, а не как территории кризиса", - подчеркнул вице-премьер.

"С учетом ... ожиданий мы предлагаем достаточно амбициозную Стратегию преобразований. Мы предлагаем качественно новый подход к развитию территорий, пострадавших от войны. Сначала речь идет о подконтрольных правительству территориях. Но после деоккупации мероприятия Стратегии могут масштабироваться и на другие районы Донецкой и Луганской областей. Достичь этой цели мы предлагаем путем обеспечения благоприятных условий для инвесторов, которые создадут рабочие места и наполнят бюджеты, чтобы вдоль линии соприкосновения создать "пояс успешности", - добавил Резников.

Детали

Для привлечения инвесторов в Стратегии предлагается применить модель территории приоритетного развития, предусматривающую:

  • налоговые, регуляторные, финансовые стимулы, в том числе - страхование военно-политических рисков;
  • развитие реального сектора экономики, индустриализацию и инновации;
  • развитие критической инфраструктуры и логистики;
  • развитие регионального рынка труда;
  • налаживание коммуникаций.

Если говорить о стратегической инфраструктуре, можно выделить следующие проекты:

  • строительство железнодорожной ветки в Луганской области;
  • модернизация и электрификация железной дороги на Мариупольском направлении;
  • восстановление пассажирских и грузовых авиаперевозок;
  • развитие сети дорог в Луганской области;
  • строительство современной трассы Старобельск-Краматорск-Мариуполь;
  • безопасный доступ к качественной питьевой воде на территории двух областей.

Дополнение

Ранее в Министерстве реинтеграции временно оккупированных территорий подготовили концепцию создания "Территорий приоритетного развития" вдоль линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях, а также, возможно, в Херсонской области, которая граничит с временно оккупированной Автономной Республикой Крым. 15 декабря 2020 года документ перешел на согласование на правительственный

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