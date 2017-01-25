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Уряд затвердив порядок використання держкоштів на “Євробачення”

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 січня. УНН. Кабінет міністрів України підтримав проект постанови про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення підготовки та проведення пісенного конкурсу “Євробачення-2017”, передає УНН з посиланням на прес-службу Кабміну.

У повідомленні зазначили, що головним розпорядником бюджетних коштів на “Євробачення” і відповідальним виконавцем бюджетної програми є Держкомтелерадіо. Одержувачем бюджетних коштів, передбачених на підготовку та проведення пісенного конкурсу “Євробачення-2017” є публічне акціонерне товариство “Національна суспільна телерадіокомпанія України”.

Також наголошується, що порядком передбачено спрямувати кошти на підготовку, створення та обслуговування інфраструктури місця для проведення конкурсу, здійснення організаційно-технічних заходів щодо забезпечення трансляції та проведення конкурсу, оренду та забезпечення функціонування арени для проведення фінальної частини конкурсу, організаційно-технічне забезпечення шоу-програми конкурсу, придбання обладнання, організаційно-супровідні та інші заходи, пов’язані із забезпеченням проведення та обслуговування конкурсу, у тому числі на оплату праці.

Відзначається, що не допускається використовувати бюджетні кошти на придбання товарів, робіт і послуг, не пов’язаних із підготовкою та проведенням пісенного конкурсу “Євробачення-2017”.

У повідомленні також додали, що ПАТ НСТУ згідно з Порядком має надавати щокварталу до 20 числа наступного місяця до Держкомтелерадіо інформацію про використання цих коштів.

Нагадаємо, 4 серпня Кабінет міністрів України доручив Держкомтелерадіо разом із Міністерством фінансів передбачити не менше 15 млн євро при підготовці проекту Державного бюджету на 2017 рік для підготовки та проведення в Україні пісенного конкурсу “Євробачення” у 2017 році.

Українські Національні Новини

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