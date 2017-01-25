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Правительство утвердило порядок использования госсредств на "Евровидение"

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 января. УНН. Кабинет министров Украины поддержал проект постановления об утверждении Порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для обеспечения подготовки и проведения песенного конкурса "Евровидение-2017", передает УНН со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

В сообщении отметили, что главным распорядителем бюджетных средств на "Евровидение" и ответственным исполнителем бюджетной программы является Госкомтелерадио. Получателем бюджетных средств, предусмотренных на подготовку и проведение песенного конкурса "Евровидение-2017" является публичное акционерное общество "Национальная общественная телерадиокомпания Украины".

Также отмечается, что порядком предусмотрено направить средства на подготовку, создание и обслуживание инфраструктуры места для проведения конкурса, осуществления организационно-технических мероприятий по обеспечению трансляции и проведения конкурса, аренду и обеспечение функционирования арены для проведения финальной части конкурса, организационно-техническое обеспечение шоу-программы конкурса, приобретение оборудования, организационно-сопроводительные и другие мероприятия, связанные с обеспечением проведения и обслуживания конкурса, в том числе на оплату труда.

Отмечается, что не допускается использовать бюджетные средства на приобретение товаров, работ и услуг, не связанных с подготовкой и проведением песенного конкурса "Евровидение-2017".

В сообщении также добавили, что ПАО НСТУ согласно Порядку должно предоставлять ежеквартально до 20 числа следующего месяца в Госкомтелерадио информацию об использовании этих средств.

Напомним, 4 августа Кабинет министров Украины поручил Госкомтелерадио совместно с Министерством финансов предусмотреть не менее 15 млн евро при подготовке проекта Государственного бюджета на 2017 год для подготовки и проведения в Украине песенного конкурса "Евровидение" в 2017 году.

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