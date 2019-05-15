Уряд затвердив План заходів щодо фінансування та реалізації Дунайської транснаціональної програми

В результаті впровадження цього плану, уряд очікує на реалізацію не менш як 20 спільних з ЄС проектів, що були відібрані в рамках Стратегії ЄС для Дунайського регіону. Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко наголосив, що реалізація плану дозволить активно розвивати громади Закарпатської, Івано-Франківської, Чернівецької і Одеської областей.



"Передбачається 4 напрямки проектів: "Інноваційність та соціальна відповідальність", "Навколишнє середовище та культурна відповідальність", "Покращення інфраструктурних зв’язків та енергоефективність", "Ефективне урядування в Дунайському регіоні". Реалізація проектів зміцнить міжрегіональне та транскордонне співробітництво і партнерство у сферах розвитку транспортної інфраструктури, енергетики, підприємництва, комунікаційних мереж, культури, освіти, туризму, охорони здоров’я тощо", - заявив Віце-прем’єр-міністр.



Нагадаємо, 19 вересня 2018 року Україна ратифікувала Угоду про фінансування Дунайської транснаціональної програми. Прийняття цього рішення дало змогу отримати фінансування в розмірі 5 млн євро на здійснення спільних з ЄС проектів в рамках Стратегії ЄС для Дунайського регіону.



Угода про фінансування Дунайської транснаціональної програми була підписана Україною в грудні 2017 року.