Правительство утвердило План мероприятий по финансированию и реализации Дунайской транснациональной программы
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Кабинет Министров Украины утвердил План мероприятий по выполнению Соглашения о финансировании Дунайской транснациональной программы. Об этом было сообщено на официальном правительственном портале, передает УНН.
В результате внедрения этого плана, правительство ожидает реализацию не менее 20 совместных с ЕС проектов, отобранных в рамках Стратегии ЕС для Дунайского региона. Вице-премьер-министр - Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко отметил, что реализация плана позволит активно развивать общины Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Одесской областей.
"Предполагается 4 направления проектов: "Инновационность и социальная ответственность", "Окружающая среда и культурная ответственность", "Улучшение инфраструктурных связей и энергоэффективность", "Эффективное управление в Дунайском регионе". Реализация проектов укрепит межрегиональное и приграничное сотрудничество и партнерство в сферах развития транспортной инфраструктуры, энергетики, предпринимательства, коммуникационных сетей, культуры, образования, туризма, здравоохранения и т.д.", - заявил Вице-премьер-министр.
Напомним, 19 сентября 2018 года Украина ратифицировала Соглашение о финансировании Дунайской транснациональной программы. Принятие этого решения позволило получить финансирование в размере 5 млн евро на осуществление совместных с ЕС проектов в рамках Стратегии ЕС для Дунайского региона.
Соглашение о финансировании Дунайской транснациональной программы было подписано Украиной в декабре 2017 года.