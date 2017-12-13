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Уряд затвердив концепцію реформування середньої освіти до 2029 року

Уряд затвердив концепцію реформування середньої освіти до 2029 року

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 грудня. УНН. Кабінет міністрів України затвердив план заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти "Нова українська школа". Таке рішення було ухвалено сьогодні на засіданні уряду, передає кореспондент УНН.

За словами міністра освіти і науки Лілії Гриневич, цей план передбачає впровадження низку заходів, а саме ухвалення нових державних стандартів, друк нових сучасних підручників, запровадження концептуальних засад нової системи підготовки і професійного зростання для вчителів, створення нової структури школи.

Нагадаємо, міністр освіти і науки України Лілія Гриневич не виключила, що буде продовжено перехідний період для імплементації "мовної статті" закону "Про освіту" ще на два роки - до 2022 року.

Українські Національні Новини

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