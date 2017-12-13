Правительство утвердило концепцию реформирования среднего образования до 2029 года

По словам министра образования и науки Лилии Гриневич, этот план предусматривает внедрение ряд мероприятий, а именно принятие новых государственных стандартов, печать новых современных учебников, введение концептуальных основ новой системы подготовки и профессионального роста для учителей, создание новой структуры школы.

Напомним, министр образования и науки Украины Лилия Гриневич не исключила, что будет продолжено переходный период для имплементации "языковой статье" закона "Об образовании" еще на два года - до 2022 года.