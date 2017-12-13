Правительство утвердило концепцию реформирования среднего образования до 2029 года
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Кабинет министров Украины утвердил план мероприятий на 2017-2029 годы по внедрению Концепции реализации государственной политики в сфере реформирования общего среднего образования "Новая украинская школа". Такое решение было принято сегодня на заседании правительства, передает корреспондент УНН.
По словам министра образования и науки Лилии Гриневич, этот план предусматривает внедрение ряд мероприятий, а именно принятие новых государственных стандартов, печать новых современных учебников, введение концептуальных основ новой системы подготовки и профессионального роста для учителей, создание новой структуры школы.
Напомним, министр образования и науки Украины Лилия Гриневич не исключила, что будет продолжено переходный период для имплементации "языковой статье" закона "Об образовании" еще на два года - до 2022 года.