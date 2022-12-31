Уряд затвердив фінплан Укрзалізниці на 2023 рік

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"Здавалося б, так і має бути - в новий рік треба входити із затвердженим фінпланом. Та для УЗ це велике досягнення! Нагадаю, це тільки вдруге за останні 18 років УЗ отримує затверджений фінплан до початку року. Перший раз нам це вдалося минулого року. А 16 років до того компанія входила в новий рік без затвердженого фінплану. А це накладає багато обмежень. Без фінплану, наприклад, не можна робити ніяких капінвестицій", - зазначив він.

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Очільник УЗ розповів, що у фінплані на наступний рік закладені незначний ріст доходів від вантажних та пасажирських перевезень.

Закладено також значний збиток, щоб не підвищувати тарифи на вантажні перевезення та ціни на квитки для пасажирів.

Він додав, що у плані на 2023 рік передбачено рекордний рівень капінвестицій.

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