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Уряд затвердив фінплан Укрзалізниці на 2023 рік

Уряд затвердив фінплан Укрзалізниці на 2023 рік

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 січня. УНН. Кабінет Міністрів на засіданні 30 грудня затвердив фінансовий план АТ "Укрзалізниця" на 2023 рік, повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишін, пише УНН.

Цитата

"Здавалося б, так і має бути - в новий рік треба входити із затвердженим фінпланом. Та для УЗ це велике досягнення! Нагадаю, це тільки вдруге за останні 18 років УЗ отримує затверджений фінплан до початку року. Перший раз нам це вдалося минулого року. А 16 років до того компанія входила в новий рік без затвердженого фінплану. А це накладає багато обмежень. Без фінплану, наприклад, не можна робити ніяких капінвестицій", - зазначив він.

Деталі

Очільник УЗ розповів, що у фінплані на наступний рік закладені незначний ріст доходів від вантажних та пасажирських перевезень.

Закладено також значний збиток, щоб не підвищувати тарифи на вантажні перевезення та ціни на квитки для пасажирів.

Він додав, що у плані на 2023 рік передбачено рекордний рівень капінвестицій.

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