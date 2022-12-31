Правительство утвердило финплан Укрзализныци на 2023 год
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. Кабинет Министров на заседании 30 декабря утвердил финансовый план АО "Укрзализныця" на 2023 год, сообщил председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин, пишет УНН.
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"Казалось бы, так и должно быть – в новый год надо входить с утвержденным финпланом. Но для УЗ это большое достижение! Напомню, это только второй раз за последние 18 лет УЗ получает утвержденный финплан до начала года. Первый раз нам это удалось в прошлом году. А 16 лет до этого компания входила в новый год без утвержденного финплана. А это накладывает много ограничений. Без финплана, например, нельзя делать никаких капинвестиций", - отметил он.
Детали
Глава УЗ рассказал, что в финплане на следующий год заложен незначительный рост доходов от грузовых и пассажирских перевозок.
Заложен также значительный ущерб, чтобы не повышать тарифы на грузовые перевозки и цены на билеты для пассажиров.
Он добавил, что в плане на 2023 год предусмотрен рекордный уровень капинвестиций.
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