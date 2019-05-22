Уряд затвердив домовленості щодо угоди з Німеччиною про соцзабезпечення
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Уряд затвердив домовленості щодо реалізації угоди між Україною та Німеччиною про соціальне забезпечення. Відповідне рішення було ухвалено на засіданні Кабінету міністрів, передає УНН з посиланням на урядовий портал.
За даними прес-служби, уряд прийняв постанову Кабінету Міністрів України “Про затвердження Домовленості щодо реалізації Угоди між Україною та Федеративною Республікою Німеччина про соціальне забезпечення”.
Як пояснили в уряді, постанова спрямована на забезпечення застосування механізму імплементації угоди між Україною та Федеративною Республікою Німеччина про соціальне забезпечення, зокрема, в частині процедур виплати грошової допомоги та її статистичного обліку і призначення пенсій з урахуванням стажу, набутого відповідно до законодавства України та Німеччини.
Нагадаємо, Федеральний уряд Німеччини до 2021 року профінансує гуманітарні проекти Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) в Україні на суму 5,8 млн євро.