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Німеччина виділить 5,8 млн євро на допомогу Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 березня. УНН. Федеральний уряд Німеччини до 2021 року профінансує гуманітарні проекти Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) в Україні на суму 5,8 млн євро, передає УНН з посиланням на повідомлення посольства ФРН в Україні.

Німеччина виділить 5,8 млн євро на допомогу Україні

“Федеральний уряд продовжує фінансову підтримку гуманітарних заходів Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧК) в Україні: у 2019 році буде виділено додаткові 1,8 млн євро, а в 2020 і 2021 рр. загалом передбачено подальші 4 млн євро. Таким чином, з 2016 року Німеччина надала загалом більше 30 мільйонів євро для численних гуманітарних заходів МКЧХ в Україні”, — йдеться в повідомленні.

В посольстві зазначили, що за допомогою цих коштів Німеччина планує підтримати низку гуманітарних заходів і допоміжних проектів у рамках проекту “МКЧХ — допомога, захист, профілактика і коопераційні зв’язки в Україні у 2016-2017 роках” (“ICRC Assistance, Protection, Prevention and Cooperation Activities in Ukraine 2016-2017”).

Основна увага в цьому проекті приділяється Східній Україні, де заходи проекту йдуть на користь людям, постраждалим від конфлікту по обидві сторони контактної лінії в Донецькій та Луганській областях, зокрема, багатьом внутрішньо переміщеним особам та сім’ям у містах і селах, що прихистили їх.

“Одним з основних завдань є забезпечення населення чистою питною водою. Крім того, в рамках проекту фінансування виділяється на медичне забезпечення, придбання і розподіл медикаментів, тренінги з надання першої допомоги, лікування травм, підтримку і обладнання лікарень та інших медичних закладів, профілактичні заходи, забезпечення продуктами харчування і засобами гігієни, підготовку медичного персоналу і доглядальників, пошук зниклих безвісти осіб і відновлення сімейних зв’язків, відвідування затриманих, поліпшення знань про небезпеку мін/ вибухонебезпечних предметів часів війни і багато іншого”, — зазначили дипломати.

Як повідомляв УНН, Люксембург пообіцяв надати Україні фінансову допомогу в розмірі 500 тис. євро на гуманітарні потреби.

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