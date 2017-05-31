Уряд запропонує збільшити фінансування будівництва доріг ще на 2,5 млрд грн - В.Гройсман
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Уряд планує звернутися до Верховної Ради України щодо збільшення фінансування будівництва і реконструкції доріг у цьому році ще на 2,5 млрд грн. Про це під час засідання уряду заявив Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, передає кореспондент УНН.
“Ми будемо пропонувати як уряд в цьому році збільшити фінансування (будівництва доріг — ред.) ще на 2,5 млрд грн і забезпечити фінансування через підтримку парламентом змін до бюджету надважливої магістралі”, — сказав В.Гройсман.
За його словами, мова йде про магістраль “Львів-Тернопіль-Хмельницький-Вінниця-Умань-Одеса-Миколаїв”.
“Це ті дороги, які зв’яжуть, по-перше, західний кордон з українськими портами і півднем України”, — уточнив Прем’єр.
Він підкреслив, що тут має бути забезпечена належна якість дорожного полотна і безпека громадян.
Як повідомляв УНН, В.Гройсман заявив, що аудит з якості будівництва доріг ще раз проведуть у червні.