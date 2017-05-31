Правительство предложит увеличить финансирование строительства дорог еще на 2,5 млрд грн - В.Гройсман
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Правительство планирует обратиться в Верховную Раду Украины об увеличении финансирования строительства и реконструкции дорог в этом году еще на 2,5 млрд грн. Об этом во время заседания правительства заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает корреспондент УНН.
"Мы будем предлагать как правительство в этом году увеличить финансирование (строительства дорог - ред.) еще на 2,5 млрд грн и обеспечить финансирование через поддержку парламентом изменений в бюджет сверхважной магистрали", - сказал В.Гройсман.
По его словам, речь идет о магистрали "Львов-Тернополь-Хмельницкий-Винница-Умань-Одесса-Николаев".
"Это те дороги, которые свяжут, во-первых, западную границу с украинскими портами и югом Украины", - уточнил Премьер.
Он подчеркнул, что здесь должно быть обеспечено надлежащее качество дорожного полотна и безопасность граждан.
Как сообщал УНН, В.Гройсман заявил, что аудит по качеству строительства дорог еще раз проведут в июне.