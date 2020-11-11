Уряд захотів зробити Ощадбанк більш "універсальним"

“Ощадбанк посилюватиме позиції провідного універсального банку України. Таке рішення сьогодні підтримав Кабінет міністрів України, що відображено у відповідному розпорядженні КМУ “Про схвалення основних напрямів діяльності акціонерного товариства "Державний ощадний банк України“ на 2020-2024 роки”, - повідомили в уряді.

У розпорядженні йдеться, що Ощадбанк в своїй діяльності буде продовжувати зміцнювати свої позиції у роздрібному кредитуванні та комісійних продуктах, зберігати позиції в сегментах корпоративного бізнесу та мікро, малому та середньому бізнесі (ММСБ), зі зменшенням частки державних підприємств.

Додамо, 2 вересня цього року уряд схвалив оновлені Засади стратегічного реформування державного банківського сектору. Опираючись на цей документ, державні банки мають переглянути та актуалізувати свої стратегії розвитку.

Схвалення основних напрямків діяльності Ощадбанку забезпечить його належне функціонування та буде сприяти ефективному управлінню державним банком, захисту прав вкладників, кредиторів та держави як акціонера, і стане підґрунтям для розробки стратегії його подальшого розвитку, впевнені в уряді.

Нагадаємо, Ощадбанк, поряд з ПриватБанком, входить у перелік системно важливих банків.

Таке рішення уряду ухвалено на тлі того, як рішення про націоналізацію ПриватБанку, ухвалене у грудні 2016 року, оскаржують в судах.